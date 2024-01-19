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Tayland Büyükelçisi, 2023'ün en iyi fotoğraflarını oyladı

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Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Büyükelçi, deprem, çevre ve yaşam, spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi ve Türkiye'nin dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Büyükelçi Sugondhabhirom, " Deprem : Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 150. saatinde, Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından 2-3 yaşlarında bir kız çocuğunun kurtarılmasını anlatan "Depremin umudu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Sugondhabhirom, fotoğrafın umudu temsil ettiğini belirterek, fotoğrafın "böyle felaketler karşısında cesur olmaları gerektiğini gösterdiğini" aktardı.

Deprem bölgelerinde oluşan hasarın onarılması için harcanan çabayı görmekten mutlu olduklarını belirten Büyükelçi, diğer ülkelerle birlikte Tayland'ın da arama kurtarma çalışmaları için ekip gönderdiğini, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

"Türk otomotiv sektörünün potansiyelini de ortaya koyuyor"

"Çevre ve Yaşam" ile "Haber" kategorilerinde Emin Sansar'ın "Zaman Yolculuğu" ve "Ata'nın huzurunda" başlıklı fotoğraflarına oy veren Sugondhabhirom, "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik eden Büyükelçi, "Ata'nın huzurunda" fotoğrafını "Türkiye'nin geleceği olan genç neslin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunması açısından çok anlamlı bir tablo" şeklinde anlattı.

"Haber" kategorisinde seçtiği fotoğrafın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü yansıttığını kaydeden Büyükelçi, "Bunun gerçekten çok anlamlı bir tablo olduğunu ve Türk sanayisinin, özellikle de otomotiv sektörünün potansiyelini de ortaya koyduğunu düşünüyorum." dedi.

Sugondhabhirom, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tayland Kadın Milli Voleybol Takımı ile pek çok dostluk mücadelesinde karşılaştığını belirterek, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları beğendiğini vurgulayan Büyükelçi, "Dünyada ve Türkiye'de olup bitenleri kayıt altına alarak genç neslimizin ders alması açısından çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz. 2023'te Türkiye'de ve dünyada haber değeri taşıyan pek çok olay yaşandı. Tek bir fotoğraf seçmek kolay değil. Son bir yılda Türkiye'den ve dünyadan bu heyecan verici, önemli haberleri aktaran Anadolu Ajansını saygıyla selamlıyor, tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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