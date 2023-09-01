Tavşanlı'da 2023-2024 Adli Yıl Açıldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen törenle '2023-2024 Adli Yıl' açıldı. Tavşanlı Barosu avukatlarının düzenlediği program, Atatürk heykeli önünde çelenk sunumuyla başladı. Törene avukatlar katıldı ve Tavşanlı Adliye'sine geçildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, '2023-2024 Adli Yıl' gerçekleştirilen tören ile açıldı.
Tavşanlı Barosuna bağlı avukatların düzenlediği program, Baro Tavşanlı temsilcisi Av. Nihat Solmaz ve Baro katibi Bora Onur'un Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli önüne çelenk sunumu ile başladı.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene Avukatlar katıldı.
Nihat Solmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptıktan sonra Tavşanlı Adliye'sine geçildi. - KÜTAHYA