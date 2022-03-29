Tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayıp köpeğini öldüren zanlı yakalandı - Haberler

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Tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayıp köpeğini öldüren zanlı yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayıp köpeğini öldüren zanlı yakalandı

Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayıp köpeğini telef eden şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayıp köpeğini telef eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde Ş.S. ile E.E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.S, av tüfeğiyle E.E.G'ye ateş ederek yaraladı, çoban köpeğini öldürdü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.E.G. ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli S.Ş, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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