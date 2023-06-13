Tartıştığı abisini vurdu

ÇORUM - Çorum'da bir şahıs tartıştığı abisini bacaklarından vurdu.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman A. ile kardeşi Selahattin A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Selahattin A. yanında bulundurduğu tabanca ile abisi Süleyman A.'ya ateş etti. Bacaklarına mermi isabet eden Süleyman A. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Süleyman A., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerin çalışması sonucu abisini vuran Selahattin A. olayda kullandığı tabanca ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.