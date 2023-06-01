Tarsus Belediyesi'nden Selde Hasar Gören Yollarda Bakım ve Onarım Çalışması

Tarsus Belediyesi, yoğun yağışın neden olduğu selden etkilenen Dedeler, Kelahmet ve İncirlikuyu Mahalleleri'nde yol bakım ve onarım çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında mahallelerdeki üreticilerin arazi yolları da bakım altına alındı.

Tarsus Belediyesi, yoğun yağışın neden olduğu selden etkilenen Dedeler, Kelahmet ve İncirlikuyu Mahalleleri'nde yol bakım ve onarım çalışması yaptı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede etkili olan yoğun yağış sonrası ekipleri ile birlikte sahada incelemeler yaparak, çalışmaları yerinde takip etti. Hasar gördüğü tespit edilen alanlarla ilgili Başkan Bozdoğan tarafından yapılan görevlendirme üzerine ekipler, kısa sürede İncirlikuyu, Kelahmet ve Dedeler Mahalleleri'nde bozulan yolların bakım ve onarımını yaptı.

Çalışmalar kapsamında mahallelerdeki üreticilerin arazi yolları da bakım altına alındı. Böylece bölgede tarım faaliyetlerinin aksamasının önüne geçilerek, üreticilerin mağduriyeti giderildi.