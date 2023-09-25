Tarsus Belediyesi Köylerdeki Sosyal Tesisleri Artırıyor

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, köylerdeki sosyal tesis sayısını artırmaya devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Eylül ayında gerçekleştirdiği açılışlarla köylerin sosyal tesis ihtiyaçlarını karşılıyor. İnköy, Kumdere, Kelahmet, Yunusoğlu, Cırbıklar ve İncirgediği mahallelerine yeni sosyal tesisler kazandırıldı. Aynı zamanda Gazipaşa ve Tekeliören mahallelerine gasilhane eklenirken, Takbaş mahallesine de muhtar odası sağlandı. Sosyal tesislerin önemine değinen Başkan Bozdoğan, "Göreve geldiğimizden beri belli ilkelerimiz vardı. Eğiten, üreten, sağlıklı, kültürlü bir Tarsus'u oluşturmak için 180 mahallede ne yapacağımızı tek tek planladık. Ama benim için önemli olan özellikle köylerde bir hekim olarak hastalarımı muayene edemiyordum. Kahve köşelerinde sırtını bile açtıramadığım hastalarım vardı. Onun için doktor muayene odaları çok önemliydi. Çok daha önemlisi okuma salonları özellikle gençlerimizin iyi yetişmesi, Cumhuriyet ilke ve devrimleriyle yetişmesi için. Hepsinden önemlisi Cumhuriyet, aydınlanmanın aklın ve bilimin yoludur. Atatürk'ün bize gösterdiği tek yol. Okuma salonlarını da en ücra köşeleri köylerimize yapmamın en büyük nedenlerinden biri de buydu. Bu sizin paranız, halkın parası. Asıl var olan halkın parasının doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Eğer halkın parasını doğru bir şekilde kullanırsanız, emin olun halkımız daha karlı olur bugün gururla söylüyorum. Türkiye'de en ucuz ekmeği Tarsus halkı yiyor. 210 gram ekmek hala 3 lira. Hiçbir halk ekmek fırınında beş liranın altına değil" şeklinde konuştu.

Belediyenin önemli projelerinde de bahseden Bozdoğan, "Türkiye'nin en ucuz suyunu yine Tarsus halkı içiyor. Çünkü Tarsus Belediyesi meclisiyle aldığı kararla Tarsuslu hemşehrilerinden atık su bedeli almıyor. Bu atık su bedeli aslında Tarsus Belediyesinin kasasına girmesi gereken bir para. Şu anki değeri 124 milyon. Ama bu 124 milyon vatandaşımın cebinde kalıyor. Bazı şeylerin çok iyi bilinmesini özellikle istiyorum. Gittiğim her yerde, açılışta şunu da gururla anlatıyorum. Büyükşehirlere bakın. İllere ilçelere bakın. Hiçbir yerde bu kadar açılış yapan belediye yoktur. Çünkü İller Bankası'ndan gelen para zaten personel maaşına anca yetiyor. Ama ek kaynakları çalışarak daha fazla kullanırsanız önünüz tamamen açılıyor" dedi.

"Kentte değerler kazandırıyoruz"

Bu yıl içerisinde de birçok açılış yaptıklarını vurgulayan Bozdoğan, "Kentinizde övünün, göreve geldiğimde bu kentin kredi limitindeki yeri 322. sıraydı. Şu an 4. sıra. Bunun ne kadar önemli olduğunu ne ne kadar ciddi olduğunu yapılan açılışlarla, ortaya konulan emekle net olarak görebilirsiniz. Bugün ne dünyada ne Türkiye'de olmayan bir iş sağlığı, iş güvenliği sağlık yerleşkesi Allah izin verirse 27 Aralık'ta açılacak. Bu kentin meydanları yoktu. Tarihi kent meydanı açılacak. Hani derlerdi ya Tarsus'ta kent meydanı yok. Hepinizin bildiği bir olay vardı Tarsus. İşte efendim hızlı tren projesinde ikiye bölünecek. Geldiğimiz günden beri çalıştık. Kendi paramızla sondajlar yaptırdık Drone çekimleri yaptırdık. Önce götürdük alttan geçme projesini. En sonunda ilk yaptığımız proje kabul edildi. Tarsus'ta tren yolu alttan geçiyor, ikiye bölünmüyor. 122 dönüm yeşil alan Tarsusluların hizmetine sunulacak. Bu bisiklet yoludur, yürüme yoludur, bu yeşil alanların nefes almak için ne kadar önemli olduğunu hepiniz bilirsiniz" şeklinde konuştu.

Tarsus'un mutlaka il olacağını söyleyen Bozdoğan, "Yarın sahil kent yapılacak, hepimizin eseri. Belki çoğumuzu oraya taşınacaksınız. 7 dakikada denize girme imkanınız var artık. ve oraya çok büyük bir yat limanı yapılıyor. Bu kentteki yaşayan herkesin yaşam kalitesini yükseltecek ciddi yatırımdır bunlar. Ama tek bir gerçek var. Artık bu kent tarihiyle, tarımıyla turizmiyle o çok güzel olan medeni düşüncelerin ortak birlikteliğiyle marka bir kent olarak ne olursa olsun kim önünü kesmeye çalışırsa çalışsın, mutlaka ama mutlaka il olacak. Tarsus havalimanı, otoyol, deniz yolu ve demir yolu. Böyle bir kentin önünü artık kimse tutamaz. Böyle bir kentin var oluşunu kimse engelleyemez. Ben Tarsus'ta doğdum, Tarsus'ta öleceğim. Tarsus'ta olmaktan onur duyuyorum. Tarsus'ta yaşamaktan da gurur duyuyorum. Sizlerden ricam Tarsus'a yerel yönetiminiz Tarsus Belediyesi'ne ve Tarsus olgusuna hepinizin sahip çıkması" ifadelerini kullandı. - MERSİN