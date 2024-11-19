Tarım Sorunları Gündemde: CHP'li Gürer'den Çiftçilere Destek

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerle buluştu, sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Gürer, " Tarım, siyaset üstüdür; partisi olmaz. Milli güvenlik kadar önemlidir, stratejiktir" dedi. Şeker üretimi üzerinden iktidarı eleştiren Ömer Fethi Gürer, "Bu iktidar üç yıl önce şeker ithal etti. Türkiye'nin stoklarında bir yıl yetecek şeker vardı. İthalatçı kafaları şunu düşünüyor; 'Buradan ben ne götürürüm?'" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçilerle yaptığı buluşmada tarım sektörünün temel sorunlarını gündeme taşıdı. Gürer, çiftçilerin üretimden pazarlamaya kadar karşılaştığı zorluklara dikkati çekerek, tarımda planlamanın önemine vurgu yaptı.

Gürer, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde çiftçilerle yaptığı konuşmasında, üretimin tüm süreçlerinde yaşanan plansızlığını eleştirerek, "Toprağa atılacak gübre, üretilecek ürüne verilecek tarım ilacı, oradan çıkacak ürünün ne kadar olacağı, bunun kaç liraya satılacağı ve sizin cebinize ne gireceği önceden belirlenmeden sorunlarımızın bitme şansı yok" dedi.

"Modern yöntemlere damlama ve yağmurlama sistemlerini hızla yaygınlaştırmamız gerekiyor"

TÜİK'in tarımsal üretim verilerini örnek gösteren Gürer, sulama eksikliğinin verim kaybına yol açtığını belirterek, "TÜİK'e göre sulama suyu olmayan tarlanın bir dönümden kuru tarım alanında buğday verimi 270 kilo. Bizim Niğde'de ise kuru tarım alanından 1 dönümde 140 kilogram ürün alınıyor. Sulu tarımda olan tarım alanında ise bir dönümden alınan verim 500 ile 800 kilogram arası değişiyor. Demek ki sulu tarım olsa bu iş verimli yürüyecek" dedi. Ancak sulama altyapısının yetersizliğine dikkat çekerek, "Hala salma yani vahşi sulama yapılan bir durumundayız; modern yöntemlere damlama ve yağmurlama sistemlerini hızla yaygınlaştırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaçak kuyular meselesine de değinen Gürer, "İç Anadolu'da sulama suyu için yeraltı kuyuları var; çoğu kaçak. Ruhsatsız. Bu kuyulara bir af getirin diyoruz çünkü banka kredi vermiyor, böylece daha çok su yeraltından çekiliyor ve su seviyesi giderek düşüyor. Bu bağlamda bir af dahi getirmiyorlar" diyerek sulama sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti

Gürer, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin üretimi zorlaştırdığını ve bu durumun plansızlık ve israf yarattığını belirten Gürer, "Miras yoluyla toprak parçalandıkça parçalanıyor. Miras yoluyla tarım arazileri bölününce üretim koşulları ağırlaşıyor" dedi.

Plansızlığın ve kooperatifleşme de yaşanan sorunların israfı beraberinde getirdiğini belirten Gürer, "Üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrası tarımda planlama olmadan bu sorunları aşamayız. Çünkü tarımda bir de kooperatifçilik olmadığı için, israfın da yoğun olduğu bir süreçte ürettiğimiz ürün tarlada kalıyor" diye konuştu.

"Ürettiği ürün tarlada kalıyor"

Ömer Fethi Gürer, tarım ürünlerinin değer bulamamasını ve çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasını "Bu yıl bizim orada fasulye 33 liraydı. Geçen yıl 40 liraydı. Şimdi bir markette 1 kilo şeker fasulye 402 lira! Adamın 402 liraya rafta sattığını sen 33 liraya tarlada satamıyorsun" diye eleştirdi. Bu durumun sorumlusunun yönetenler olduğunu kaydeden Gürer, "Burada bu durumu seyredenler var. Seyreden kim? Yöneten akıl" ifadelerini kullandı.

"Tarım milli güvenlik kadar önemlidir"

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Gürer, "Tarım, siyaset üstüdür; partisi olmaz. Milli güvenlik kadar önemlidir, stratejiktir" dedi. Şeker üretimi üzerinden iktidarı eleştiren Ömer Fethi Gürer, "Bu iktidar üç yıl önce şeker ithal etti. Türkiye'nin stoklarında bir yıl yetecek şeker vardı. İthalatçı kafaları şunu düşünüyor: 'Buradan ben ne götürürüm"' diye konuştu.