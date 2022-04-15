Talas Belediyesi 3 okul için ihale düzenleyecek

Talas Belediyesi, hayırsever iş birliğiyle yapılacak 2 yeni okul ile yarım kalan bir okulun tamamlanması için ihale düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayırsever Mehmet Altun iş birliğiyle Talas Millet Bahçesi'ne yapılacak 7 derslikli anaokulu inşaatı 22 Nisan Cuma, 24 derslikli ilkokul inşaatı 29 Nisan Cuma ihale edilecek.

Kepez Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli ortaokul inşaatının tamamlanması için de 28 Nisan Perşembe günü ihaleye çıkılacak.

İhaleler, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.