Takla atan araçta 1' i bebek 3 kişi yaralandı Afyonkarahisar' da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazada 1' i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ Topçular mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö., kontrolündeki 42 UF 588 plakalı otomobil sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti sağlanamayan otomobil savrularak takla attı. Kazada 2 yaşındaki Ç.E.Ö., araç sürücüsü O.Ö., ve N.K.Ö. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR