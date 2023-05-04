'Tahtalı Run to Sky' etkinliği, Corendon Airlines isim sponsorluğunda düzenlenecek

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da sporcular, deniz seviyesinden bulutlara yolculuk ederek birbirinden zorlu 3 farklı etapta kıyasıya mücadele edecek.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da sporcular, deniz seviyesinden bulutlara yolculuk ederek birbirinden zorlu 3 farklı etapta kıyasıya mücadele edecek.

Corendon Airlines açıklamasına göre, eşsiz doğası ve tarihi ile dünyanın en popüler turizm ve kültür merkezlerinden biri olan Kemer, 5-6 Mayıs tarihlerinde 12 ülkeden 600 sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor.

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da sporcular, deniz seviyesinden bulutlara yolculuk ederek birbirinden zorlu 3 farklı etapta kıyasıya mücadele edecek. Dokuzuncu yılında Corendon Airlines isim sponsorluğunda, Merrell ana sponsorluğunda, Olympos Teleferik'in destekleriyle yüzlerce koşucu, Kemer'de tarihin ve zamanın içinde yolculuğa çıkarak bir kez daha unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Corendon Airlines'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Kemer Belediyesi tarafından desteklenen "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky"ın co-sponsorları ise Olympos Teleferik, Akra Hotels, Züber Lezzetler, Viking Hotels, Shakespeare Coffee & Bistro, SPX, MEDIFIZ ve Yaşam Hastaneleri olurken, yarışın kurumsal partnerleri de Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) olarak belirlendi.

Söz konusu etkinlik, turizmin başkenti Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kemer'in eşsiz doğasında deniz seviyesinden bulutlara düzenlenecek. Etkinlik boyunca Kemer Olbia Park'ta kurulan Expo alanı, katılımcılara ve tüm spor tutkunlarına DJ performansları, sürpriz hediyelerle dolu Corendon Airlines Kağıt Uçak Yarışması ve Merrell etkinlik alanı gösterileriyle festival coşkusu yaratacak.

Katılımcılar 3 farklı etapta limitleri zorlayacak

"Sky Climber (Gökyüzüne Tırmananlar)" mottosu ile dünyanın dört bir yanından koşu severleri Kemer'in benzersiz coğrafyasında buluşturacak olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da 12 ülkeden 600 sporcu "Berg Sky Race", "Tahtalı Run to Sky" ve "KemeRun" olmak üzere 3 farklı etapta kendi limitlerini zorlayacak.

Berg Sky Race

Açıklamada aktarılanlara göre, Türkiye'nin ilk Skyrunning yarışı olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'ın en uzun parkuru olan Berg Sky Race, 65 kilometrelik uzunluğa sahip. Tahtalı Dağı çevresinde koşularak, büyüleyici manzara eşliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak olan parkur aynı zamanda Avrupa ve Türkiye'nin en zorlu parkurlarından bir tanesi olarak görülüyor. Denizi, tabiat parkları ve çok daha fazlasıyla Akdeniz'in gözdesi Kemer'de koşulan yarışta ise sporcular 4 bin 300 metre irtifa kazanacak.

Tahtalı Run to Sky

Sporcular, Yunan mitolojisinde Zeus'un evi olduğuna inanılan, heybetli görüntüsüyle dikkati çeken ve 2 bin 365 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olan Tahtalı Dağı'nın zirvesine, dünyanın en güzel 10 plajından biri olan Çıralı'dan başlayarak ulaşacak. 27 kilometre uzunluğundaki parkur 2 bin 650 metre irtifaya sahip.

KemeRun

Kemer şehir merkezinden başlayan KemeRun yarışı, 12 kilometre uzunluğu ile Kemer'in en güzel noktalarını keşfetme imkanı sunuyor. 7'de 70'e herkesin koşabileceği patika koşusu toplam 400 metre irtifa kazanımına sahip.