Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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Son dakika gündem haberi: - Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir aracın kontrolden çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

- Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı

CİDDE - Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir aracın kontrolden çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Cidde'nin Naseem semtinde bir araç kontrolden çıkarak binaya çarptı. Başka bir araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde seyir halindeki aracın park halindeki başka bir aracı geçerek, hızla binaya çarptığı görüldü. Yetkililer, kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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