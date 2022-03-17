Sultangazi'deki kadın cinayeti; savcı müebbet hapis talep etti

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de Ulviye Avağ'ı ormanlık alanda defalarca kurşunlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Demir hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Mardin'den İstanbul'a öldürme kastıyla gelen sanığın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini ve anlık bir cinnetle cinayet işlediğini söylemesini dikkate alarak olayın tasarlanarak işlendiğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle müebbet hapsini talep etti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Demir getirildi. Öldürülen Ulviye Avağ'ın yakınları da duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanığın 11 yıl önce tanıştığı Ulviye Avağ ile duygusal yakınlık yaşadıklarını, evli olduğunu öğrenince ayrıldığını, bu arada kendisinin de evlendiğini, 7-8 yıl önce yeniden görüştüklerini ve maktulenin kendisiyle bazı görüntüler çektiğini, birlikteliklerini eşine söylemekle tehdit etmesi üzerine öldürmek üzere Mardin'den İstanbul'a geldiğini ancak burada Ulviye ve yakınları ile yemek yedikten sonra Ulviyeyi öldürmekten vazgeçtiğini söylediğini belirtti.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA VERİLSİN"

SANIK AVUKATI SÜRE TALEP ETTİ

İDDİANAME

İddianamede sanık Mehmet Demir ile maktüle Ulviye Avağ arasında gönül ilişkisi bulunduğu, olayın gerçekleştiği 10 Ağustos 2021'de buluşan maktül ile sanığın bir süre tartıştıkları, Sultangazi'de Gazi Kent Ormanı'na gittikleri, burada devam eden tartışmada sanığın ele geçirilemeyen tabancayla (tabancayı bir yere attığını beyan ederek kolluk görevlilerine ruhsatlı silahını teslim etti) maktule defalarca ateş ederek öldürdüğü anlatıldı. Ölenin yakınlarının olayı Mehmet Demir'in gerçekleştirmiş olabileceği ve bu kişinin kardeşinden uzaklaştırma kararı bulunduğu şeklindeki ifadeleri üzerine gözaltına alınan sanığın suçunu kabul ettiği belirtildi. Sanık Mehmet Demir'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel