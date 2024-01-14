Sultangazi'de İnşaat Kazısı Sonucu Hasar Gören Binalar Boşaltıldı

SULTANGAZİ'de dün akşam saatlerinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 2 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.Çatlaklar oluşan bina sakinleri yapılacak teknik incelemenin sonucunu bekliyor. Bina sakinlerinden Recep Alkan, "Dün akşam saat 19: 30 civarında bu dozere söylediğimiz şekilde kazmamasını söylememize rağmen iki bodrum aşağıya inilmiş. Binadan çatlak sesleri gelmeye başladı. Bu aile binamızdan çatırtılar gelince bir gürültüyle dışarı çıktık." dedi. Şaban Alkan ise, "Kontrol yok, denetim yok. Bina şuan ayrılmış vaziyette. Nerede kalacağız, ne yapacağız bilmiyoruz." diye konuştu.

Olay, dün akşam saat 19: 30 sıralarında İsmetpaşa mahallesi, 141. sokakta bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşandı. İnşaatın temeli kazıldığı sırada kepçe operatörü, yan tarafta bulunan binanın temeline zarar verdi. Temeli zarar gören bina ve yanındaki diğer bina arasında açıklık oluştu. Temeli hasar gören 5 katlı binayla bitişiğindeki diğer binada bulunan 11 daire sakini tedbiren tahliye edildi. Daire sakinleri geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Ekipler şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Binada meydana gelen hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Sultangazi Belediyesi ekipleri binada inceleme yaparken, boşaltılan binaların durumu teknik incelemenin ardından belli olacak.

"TEKNİK İNCELEMELERDEN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

İnşaat sahasında ve hasar gören binalarda inceleme yapan Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Burası hafriyat esnasında yan binadan bir toprak kayması neticesinde mevcut eski binada zeminde bir oturma ve iki bina arasında bir ayrılma sözkonusu. İlk önce biz belediye olarak emniyet tedbirleri açısından içerisinde oturan insanların tahliyesini dün gece sağladık, emniyete aldık. Yani insan içerisinde şu anda yaşamıyor. Bu aşamadan sonra yapabileceğimiz iş, teknik bir ekibimiz var. Aynı zamanda üniversitelerden de yardım almak suretiyle beraber binayı inceleyeceğiz, bakacağız. Binada eğer bir sıkıntılı bir durum, teknik anlamda sözkonusuysa bununla ilgili ne gerekiyorsa hukuki anlamda gereğini yapacağız. Mevcut yer ruhsatlı, ruhsatlı olması hasebiyle beraber sorumlu şantiye şefi var, yapı denetim firması var. Bunlar birinci öncelikli sorumlu kişiler ve müteahhit var. Bunların da sorumluluğu var. Yaptıkları iş ve işlemde, kazı işlemlerinde eğer bir kusurları varsa hem diğer tarafın malikleri hem biz belediye olarak bunların araştırmasını yapacağız. Dediğimiz gibi teknik incelemelerden sonra binanın hakkında kesin kararımızı vermiş olacağız. Bu teknik çalışmayı zaten şu anda haritacılarımız gelecek. Binada şu anda hareket devam ediyor mu, açılma var mı? Bunların teknik olarak araştırmasını yapacağız, inceleyeceğiz. Tabii ki eğer oturulamayacağı sözkonusuysa, oturulamayacak insanın giremeyeceği önemli olan can güvenliğidir. Oturulamayacak teknik anlamda çökme tehlikesi ve riski varsa mutlaka yeniden yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİNADAN ÇATLAK SESLERİ GELMEYE BAŞLADI; GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTIK"

Boşaltılan binada oturan Recep Alkan ise, "Dün akşam saat 19: 30 civarında bu dozere söylediğimiz şekilde kazmamasını söylememize rağmen iki bodrum aşağıya inilmiş. Binadan çatlak sesleri gelmeye başladı. Bu aile binamızdan çatırtılar gelince bir gürültüyle dışarı çıktık. Daha sonra dışarı çıktığımızda itfaiye ve polise haber verildi. Bütün itfaiye ekipleri, polis ekipleri geldi, zabıta ekipleri geldi. Binaya girilemez raporu verildi ve mühürlendi. Şu anda bu bina boşaltıldı, 5 daire. Yan bina boşaltıldı 5 daire. Şu anda en yakın akrabasında, gelininde, kızında, oğlunda kalıyor herkes. Ben şu anda kızımın evinden geliyorum" dedi. Bina sakini Şaban Alkan ise, "Kontrol yok, denetim yok. Bina şuan ayrılmış vaziyette. Nerede kalacağız, ne yapacağız bilmiyoruz. Yaz olsa konuda komşuda 3-5 gün idare ederiz. Üstümüze birşey dahi almadık. Ayakkabıyla çıktık. Bu saat oldu hala çözüm yok, bekliyoruz ve ne olacak bilmiyoruz" diye konuştu.