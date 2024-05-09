Sultangazi Belediyesi Atatürk Bulvarı'nda Gürültü Bariyeri Yapıyor

Sultangazi Belediyesi, araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda ulaşım kaynaklı gürültüyü azaltmak için gürültü bariyeri yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultançiftliği Mahallesi'nin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı çevresinde gürültüden kaynaklı olumsuzluğun giderilmesi çalışma yürütülüyor.

Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmada sona gelindi.

Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki gürültü bariyerinin çevredeki gürültü kirliliğini minimuma indirmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe sakinlerinin günlük hayatını kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçirmeye öncelik verdiklerini ve bunun için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Dursun, Atatürk Bulvarı'ndaki gürültü bariyeri çalışmasının da sosyal hayatın kalitesini artıran önemli çalışmalardan biri olduğuna işaret etti.