Sultanbeyli'de yangında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

Sultanbeyli'de, kaldıkları konteynerde çıkan yangında yaşamını yitiren işçilerden Murat Çolak'ın (23) cenazesi, Iğdır'da toprağa verildi.

Çolak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, İstanbul'dan kara yoluyla Halfeli beldesindeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Cenaze, Halfeli Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Burada Çolak'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Bu arada yangında ağır yaralanan ve Çolak'ın akrabası olan Fırat Karadağ'ın, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, 15 Ocak'ta metal üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, patlama sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti.