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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Sığırcıkların Toplu Uçuşu Görsel Şölen Oluşturdu

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301 kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla dünyanın en önemli korunan alanlarından olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcıkların toplu uçuşu görsel şölen oluşturdu.

301 kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla dünyanın en önemli korunan alanlarından olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcıkların toplu uçuşu görsel şölen oluşturdu.

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla dünyanın en önemli korunan alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Parkta, son günlerde sığırcık kuşlarının toplu halde yaptığı uçuş gösterileri, görenleri hayran bırakıyor. Sığırcıklar, göç öncesi ve sonrasında toplandıkları Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, gökyüzünde adeta bir bale sergiliyor. Binlerce sığırcık, aynı anda ve senkronize bir şekilde yön değiştirerek, yırtıcı kuşların dikkatini dağıtıyor. Bu sayede, avcı kuşlar sığırcıklara yaklaşamıyor ve av başarısız oluyor.

Sığırcık kuşlarının bu davranışı, kuş uzmanları tarafından "koruma mekanizması" olarak yorumlanıyor. Sığırcıklar, bu sayede hem kendilerini hem de diğer sürü bireylerini korumayı başarıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilhisar Yahyalı Kayseri Doğa Güncel Haberler

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