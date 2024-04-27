Suğla Gölü'nde Kaçak Avcılığa Denetim
Seydişehir'deki Suğla Gölü'nde yapılan denetimde, 1400 metre ağ ele geçirildi ve imha edildi. Yetkililer, yasak süresi boyunca sık sık denetimlerin yapılacağını duyurdu.
Seydişehir'deki Suğla Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen'in de katıldığı denetimde, 1400 metre ağ ele geçirildi. Suğla Gölünde ele geçirilen ağlar imha edildi.
Yetkililer, doğa harikası Suğla Gölünde yasak süresi boyunca sık sık denetimlerin yapılacağı ve kaçak avcılığa geçit verilmeyeceğini bildirdi.