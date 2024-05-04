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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu defnedildi

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed Abdulfettah el-Burhan Abdurrahman'ın cenazesi, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed Abdulfettah el-Burhan Abdurrahman'ın cenazesi, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, bazı siyasiler ve Sudan Büyükelçiliğinden yetkililer katıldı.

Abdurrahman'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Abdurrahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmıştı. Mohamed Fatah el-Burhan Rahman yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği Bilkent Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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