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SÜ'de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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SÜ'de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Alan'ın danışmanlığında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için sanal laboratuvar uygulaması geliştirdi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Alan'ın danışmanlığında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için sanal laboratuvar uygulaması geliştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Etkisinin İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında geliştirilen sanal laboratuvar uygulaması ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin içeriğine bağlı olarak senaryolar oluşturuluyor.

Sanal laboratuvarla personelin, iş başına geçmeden önce fabrika ortamını tıpkı gerçek dünyadaki gibi algılayarak deneyimleyebildiği aktarılan açıklamada, "Böylece çalışanlar, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri risklere ve tehlikelere maruz kalmadan sanal gerçeklik ortamında tecrübe kazanmış olacak." ifadesine yer verildi.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

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