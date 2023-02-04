Starbucks Çin'deki Şube Sayısını Artırıyor

Çin'in doğusundaki Shanghai'ın şehir merkezindeki bir Starbucks şubesi, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

SHANGHAİ, 4 Şubat (Xinhua) -- ABD'li kahve zinciri devi Starbucks Cuma günü, Çin ana karasındaki şube sayısının 2023 mali yılının ilk çeyreğinde 6.090'a ulaştığını, toparlanan Çin pazarının büyük bir tüketici talebini beraberinde getireceğini açıkladı.

1 Ocak 2023'te sona eren Starbucks'ın ilk çeyreğe ilişkin mali konferansı ve birinci çeyrek mali raporu verilerine göre, şirket ülkede net 69 yeni mağaza açarak ve 10 yeni şehre girerek Çin ana kara pazarına yatırım yapmaya devam etti.

Konferans sırasında Starbucks, 2025 yılı sonuna kadar Çin'de 9.000 mağaza açma planının değişmediğini kaydetti.

Starbucks'ın geçici CEO'su Howard Schultz, Çin'in optimize edilmiş Kovid-19 müdahale politikalarıyla insanların hayatına yeniden normallik ve rutin getirecek bir yola gireceğinden emin olduklarını belirtti. Schultz, böylece pandemi öncesi tüketim, sosyal ve ekonomik büyüme seviyelerine ulaşılacağını söyledi.

Eylül 2022'de Starbucks, 2025 yılına kadar Çin ana karasında 9.000 şubeye ulaşacağını ve 35.000 yeni iş sağlayacağını açıklamıştı.