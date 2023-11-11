Ünlü fenomen Dilan Polat'ın şarkısı 'Enerci', YouTube'da 100 milyon izlenme ile büyük rekor kırdı ve en çok dinlenen şarkılar arasında 5. sıraya yerleşti. Spotify ve Apple Music ise şarkıyı uygulamalardan kaldırmıştı.

Spotify ve Apple Music'ten kaldırılan şarkı YouTube da zirveye oturdu.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre şuan tutuklu bulunan ünlü fenomen Dilan Polat şarkısı "Enerci"si, en çok dinlenen şarkılar arasında 5. sıraya oturdu.

Ünlü fenomen Dilan Polat'ın seslendirdiği Genco Ecer'in sözünü ve bestesini yaptığı "Enerci" YouTube'da 100 milyon izlenme ile büyük rekor kırdı.

Şarkısına klipte çeken ünlü fenomen günlük 1 milyon izlenme ile bir çok ünlü sanatçıyı geride bıraktı.

Spotify ve Apple Music iddialar yüzünden fenomenin şarkısını uygulamalardan kaldırmıştı.

İŞTE O ŞARKI;