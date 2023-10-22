SPOR Okan Buruk: Kime karşı oynarsak kazanarak devam etmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazanarak devam ediyoruz, en güzeli bu. Bu 5'inci derbi maç. Ana hedefimiz kazanmak. Kime karşı oynarsak kazanarak devam etmek istiyoruz. Üst tarafta daha az hata yapıldığı, Fenerbahçe'nin kazanarak gitmesi, bizim de 8 maç kazanmamız üstteki çekişmenin seviyesini gösteriyor" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dünyada yaşanan savaşların bir an önce son bulması temennisiyle konuşmasına başlayan Okan Buruk, "Süreç içinde hepimizin zaman zaman gözyaşlarıyla gördüğü sahneler çok acı veriyor. Bir an önce barışın sağlanmasını diliyorum. Maç öncesi taraftarımızın muhteşem hazırlığı vardı. Gerçekten çok güzeldi. Taraftarımıza bunun için hem de destek için teşekkür etmek istiyorum. Oyunun ilk 30 dakikası üstünlüğümüzle geçti. Rakip 10 kişi kalana kadar. Oyunun daha rahat geçmesini beklerken, rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyununun altına düştük. Bir takım da oyunun üstüne çıktı. Takımımın konsantrasyonu kaybettiğini önde olmamızın rahatlığı ve 3 gün sonra maç var gibi düşünceler takımın kafasında olabiliyor. İkinci yarıya da iyi başlamadık. Chamberlain değişikliği önemli etki yaptı. Soldan içeri girerek bizi zorladı. Çok fazla şut attık. Kaleye yakın oynadık. Galatasaray takımı kaleye bu kadar yakın oynarken daha net bir skorlu bu maçı bitirmesi gerekiyordu. Rakibimiz 2 tane şut çekti, 1'i gol oldu. Topu rakibe verdiğimiz zamanlar oldu. Maç bittikten sonra yüzde 100 sevinci yaşayamıyorsunuz. Bunun değerlendirmesini yapacağız. 10 kişi kaldıktan sonra gösterdikleri performans için tebrik etmek gerekiyor. Devre arasında olumlu cevap verdiler. Bitiriciliğimizin daha iyi olması gerekiyor. Bundan önce de bunu yaşadık. Galatasaray takımının oyuncu kalitesi daha net gol pozisyonu yaratması gerekiyordu. Beni en çok rahatsız eden şey bu" diye konuştu.

"ICARDI'NİN DURUMU MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK"

Karşılaşmanın son anlarında sekerek oyuna devam Icardi'nin durumu hakkında da konuşan Buruk, "Icardi ceza sahası içindeki pozisyonda darbe aldı. Aleyhimize faul verildi. Topuğunda bir ağrı hissetti. Devamında bandajı çıkarttı. Orada 'ben de devam edecek misin' diye sordum, 'edeceğim' dedi. Maçın sonunda koşamaz hale geldi. Yener hoca kontrollerini yaptı. Yarın MR'ı çekilecek, sonrasında durumu belli olacak. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Ağrısı çok oldu" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU OYUNCULARIN İNSAN OLDUĞUNU UNUTUYORUZ"

Süper Kupa ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Bence yeri tartışılır. Herkesin farklı görüşü olabilir. Kulüplerin ne düşündüğü önemli. Birçok ülke bunu yapıyor. İspanya da bunu yapıyor. Bu anlamda çok bir şey söylemeyeceğim. Zaman olarak çok yanlış. Türkiye de yoğun Avrupa'da da oynuyoruz. Oyuncuların tatil yapacağı bir hafta vardı. Biz bu oyunculara 'tatil yapmayın' diyoruz. Milli maçların çokluğu, takım maçlarının çokluğu biz bu oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Hem tatil yapacak hem sevdikleriyle buluşacak. Burada 14 yabancı oyuncu var. Tarih olarak doğru bulmuyorum. Elimizdeki oyuncularla gidip oynayacağız. Doğru bir tarih olduğunu düşünmüyorum. Kimin de karar verdiğini de bilmiyorum açıkçası" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÇALIŞMA VAKTİMİZ YOK"

Bayern Münih maçındaki oyun tercihlerinin ne olacağı yönünde gelen bir soru üzerine Buruk, şöyle konuştu: "Karar vereceğiz. Kadro yapımıza bakacağız. Rakibe göre planı oluşturacağız. Çok çalışma vaktimiz yok. Önemli olan oyuncuları dinlendirmek. Oyunla ilgili daha sonra karar vereceğiz" dedi.

"KIRMIZI KART VE PENALTININ DOĞRU OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in performansını da değerlendiren Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Hakem yönetimi ile ilgili saha içinde gördüklerimiz oldu. Genel olarak maçın özetini pozisyonlarını izleyemedim. İzledikten sonra bilgi verebilirim. Kulübede izlediğim ilk kırmızı kart ve penaltıda da el vardı. İkisinin de doğru olduğunu gördüm. Maçın genelinde olan pozisyonları değerlendikten sonra göreceğim."

"KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Rakip kim olursa olsun kazanarak devam etmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Kazanarak devam ediyoruz en güzeli bu. Bu 5'inci derbi maç. Ana hedefimiz kazanmak. Kime karşı oynarsak kazanarak devam etmek istiyoruz. Üst tarafta daha az hata yapıldığı, Fenerbahçe'nin kazanarak gitmesi bizim de 8 maç kazanmamız üstteki çekişmenin seviyesini gösteriyor. Bugünkü kadro için maç maç değerlendiriyorum. Ekiple bunu tartışacağız. Özellikle maçın başında Torreira'yı önde kullanmak istiyorduk. Bunu iyi yaptı. Rakibimizle ilgili karar vereceğiz. Kendi oyunumuzu net şekilde oynamak isteyeceğiz. Kime karşı oynarsak oynayalım bu direnci göstermek gerekiyor. Oyun kurmada baskıda değişiklik yolabilir. Pazartesi antrenmanda buna net şekilde karar vereceğiz" diye konuştu.

"BİTİRİCİLİK ANLAMINDA DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Takımdaki bütün oyuncuları hazır tutmak istediklerini belirten Okan Buruk, "Gün gün geliştik. Oyuncularımızı da geliştirmeye çalışıyorum. Milli ara sonrası oynadığımız bir maçtı. Ben özellikle ilk yarım saati, 11'e 11'lik bölümü çok beğendim. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Ziyech katılacak. O da önemli bir oyuncu. 3 maçta önemli etki yaptı. Bizle yarın başlayacak. Maçın kadrosuna olacak oyunculardan birisi. Birçok maçta Zaha'yı kullanamadık. Ndombele'yi hale hazırlamaya çalışıyoruz. Form olarak yukarı doğru gidiyoruz. Oynayan oynamayan herkesi hazır tutmak istiyorum. Yoğun fikstürde değişiklikler de olacak. Gelen oyunculara ne oynamak istediğimizi net şekilde anlattık. Bitiricilik anlamında daha iyisini yapmak gerekiyor. En büyük sıkıntı şu anda bu. Geçen sene olmayan 2 yeni kanat oyuncusuyla oynadık. Oyuncuları tanıması zaman alıyor" şeklinde konuştu.

"NDOMBELE'Yİ ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ndombele'nin hazırlık durumu hakkında gelen bir soru üzerine Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı: "3 Türk kuralı var. Onu 45'te sokmak için Torreira'yı çıkartmak gerekiyor. Torreira hem toplu hem de topsuz oyunda bizim için önemli. Ndombele'yi Antalya'da 60 dakika kullandık. Önümüzdeki maçlarda kullanmayı düşünüyoruz. Kaan'ı savunmanın önünde kullandık. Kerem Demirbay, Oliveira, Ndombele hepsi hazırlar. Hepsi bizim için önemli oyuncular."