SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyorİSTANBUL, (DHA)FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor
İSTANBUL, (DHA)
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Milliler, 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de deplasmanda oynayacağı Büyük Britanya maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, Büyük Britanya maçı için bugün saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Newcastle şehrine hareket edecek.
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