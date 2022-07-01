SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyorİSTANBUL, (DHA)FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor İSTANBUL, (DHA) FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Milliler, 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de deplasmanda oynayacağı Büyük Britanya maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, Büyük Britanya maçı için bugün saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Newcastle şehrine hareket edecek. Demirören Haber Ajansı / Güncel A Milli Erkek Basketbol Takımı Büyük Britanya İstanbul DHA Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.