SPOR 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı

58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki organizasyona; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ve çok sayıda davetli katıldı.

EMİN MÜFTÜOĞLU: SADECE BİR YARIŞ DEĞİL

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek sözlerine başladı. Müftüoğlu, 2023 yılında gerçekleştirilen organizasyonlar hakkında bilgiler vererek, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sadece bir yarış olmadığını kaydetti. Organizasyonun doğaya ve tarihe uzanan, kıtaları buluşturan özel bir parkurda gerçekleştirildiğini ifade eden Emin Müftüoğlu, "Dünyaca ünlü bisikletçilerin mücadele ettiği, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan, 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenen ve her gün yaklaşık 2 bin kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği görsel bir şöleni, bisiklet sporuna ilginin artması ve Türkiye tanıtımında önemli bir iletişim platformu olarak görüyoruz. Bu yönleriyle ve 58 yıllık tarihiyle gerçekten ülkemizin marka organizasyonlarının başında geliyor. Bu yıl 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle 8-15 Ekim 2023 tarihlerine ertelenen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Federasyonumuz tarafından 8 etapta gerçekleştireceğimiz organizasyon 14 ülkeden 24 takımdan 168 bisikletçinin katılımıyla Alanya'da başlayarak, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun da 100'üncü yılı. Bu yıla özel 'Bisikleti Büyütüyoruz' vizyonu ile Bisiklet Yarışlarını Anadolu'ya yaymış bulunuyoruz. Yıllar içinde farklı etkileri ile ülkemizde bisiklet kültürünün oluşmasına katkı sağladığını gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu 2023 yılında 'Bisiklet Yarışından Fazlası' olarak konumlayarak pek çok misyonu da üstlenmiş bulunuyoruz. TUR 2023 için destek ve emek verecek tüm ekiplere, paydaşlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, emniyet, jandarma, sağlık ekiplerine, hakemlerimize, motorize ekiplerimize, siz değerli medya mensupları dostlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz" dedi.

MURAT KOCAKAYA: TUR ÜLKEMİZİN TANITIMINDA ÖNEMLİ YERE SAHİP

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, "Bu sene 58'incisi düzenlenecek TUR, 8 etaptan oluşacak. 24 takımın yer alacağı organizasyonda uluslararası sporcular yer alacak ve ülkemizden 4 takım mücadele edecek. TUR halkımıza bisiklet sporunu sevdirmenin yanı sıra ülkemizin tanıtımında da önemli yere sahip. Organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MEHMET TUNCER: TUR ÜLKEMİZİN SPORDAKİ GELİŞİMİNE ÇOK BÜYÜK KATKI SUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"TUR ülkemizin spordaki gelişimine çok büyük katkı sunuyor. Gençlerimizin çocukluktan beri bisikletle bir bağ kurmasından dolayı katkılarımızı sürdürüyoruz. Diğer bir amacımız ise turizm amacından tanıtımını sunmaktır. Sporseverler geçtiğimiz yıl canlı yayınlarla organizasyonu izlemişlerdir. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile spor branşlarında gelen zaferler bizleri gururlandırmaktadır. Yarım asırdan fazladır devam eden organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

PARKUR NEFESLERİ KESECEK

58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu "Bir Bisiklet Yarışından Fazlası" sloganıyla 8 Ekim Pazar günü Alanya'dan başlayarak 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

23-30 Nisan 2023 tarihlerinde planlanan ancak 6 Şubat deprem felaketi nedeni ile Uluslararası Bisiklet Birliği'nin destekleri ile ekim ayına ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e uzanan güzergah boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olurken, 7'nci etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a transferinin ardından İstanbul-Sultanahmet Etabı ile sona erecek.

TUR'da geçmişte yarışmış ve performanslarıyla dünya bisikletinin zirvesine yükselen onlarca bisikletçi yarışacak. 1.231,2 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde olacak:

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (134 km)

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (165 km)

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (102,9 km)

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (162,1 km)

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,5 km)

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,2 km)

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km)

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (133,7 km)

14 ÜLKEDEN 24 TAKIM, 168 BİSİKLETÇİ MÜCADELE EDECEK

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, dünya ve olimpiyat madalyalı sporcular ile Türk sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda Almanya, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kolombiya, Romanya, Türkiye, Yeni Zelanda olmak üzere; 14 ülkeden 24 takım ve 168 bisikletçi yarışacak.

Tour de France, Giro d'Italia gibi Grand Tour'larda etap kazanan ve en iyi sprinter ünvanı elde eden Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk sırada tamamladığı 11 sprint etabı ile etap galibiyeti rekorunu elinde tutan ünlü İngiliz Bisikletçi Mark Cavendish, Kazakistan'ın Astana Takımı ile start alacak. UCI dünya sıralamasında 7'nci sırada yer alan 2023 Tour de France'da Yeşil Mayo Lideri olan ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2021 ve 2022 yıllarında 3 etap zaferi kazanan Belçikalı genç bisikletçi Jasper Philipsen, Alpecin takımı ile gelen bir diğer yıldız isim. Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonu sporcuları Havik Yoeri ve van Schip Jan-Willem gibi önemli isimler 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yer alacak.

Tur 2023 Katılan Takımlar:

Organizasyonun UCI kategorilerine göre takım listesi ise şöyle:

4 World, 7 Pro, 12 Continental Takım ile 1 Milli Takım pelotonda mücadele verecek.

WorldTeams kategorisinde katılan takımlar:

Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Qazaqstan Team (Kazakistan), Bora ? Hansgrohe (Almanya), UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

ProTeams kategorisinde katılan takımlar:

Bingoal WB (Belçika), Burgos-BH (İspanya), Corratec Selle Italia (İtalya), Eolo-Kometa Cycling Team (İtalya), Green Project-Bardianicsf-Faizine (İtalya), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

ContinentalTeams kategorisinde katılan takımlar:

Abloc CT (Hollanda), Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Bike AID (Almanya), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), P ...S Benotti (Almanya), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Shimano Racing (Japonya), Sofer ' Savini DUE ' OMZ (Romanya), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Tarteletto ' Isorex (Belçika), Team Medellin ' EPM (Kolombiya)

Milli Takım kategorisinde katılan takım:

Team Netherlands (Hollanda)