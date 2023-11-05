İstanbul Maratonu'na Kenyalı atletler damga vurdu

Erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo maratonu birincilikle tamamladı-Kenyalı atletler kürsünün zirvesinde yer aldıMustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45'inci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı...

-Erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo maratonu birincilikle tamamladı

-Kenyalı atletler kürsünün zirvesinde yer aldı

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45'inci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo birincilikle tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonu ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşen 45'inci İstanbul Maratonu sona erdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan yarışın startını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran verdi.

42K'lık parkurda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inerek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşan sporcular, Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne devam ettiler. Sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönen atletler, Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçerek Sultanahmet Meydanı'na çıktılar. Yarış, At Meydanı'nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erdi. Zorlu parkurda erkeklerde birinciliği Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesi ile tamamladı. İkinciliği aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang, 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle, üçüncülüğü ise yine aynı ülkeden James Kiplagat, 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle elde etti.

Kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesi ile kürsünün zirvesinde yer aldı. Cheptoo'nun ardından aynı ülkeden, ikinciliği Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik derecesiyle, üçüncülüğü ise Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniyelik derecesiyle kazandı.

KENYALI ATLETLER KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE

45'inci İstanbul Maratonu'nda dereceye giren atletlere ödülleri takdim edildi. 42K'lık maratonda erkekler ve kadınlarda ilk 3'e Kenyalı atletler damgasını vurdu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Fatih Çintimar ile Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi. Erkekler ve kadınlarda birincilere 30'ar bin dolar, ikincilere 15 bin, üçüncüler ise 10 bin dolar ödül verildi. Türklerde ise maratonu birinci tamamlayanlar 40 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler 20 bin liralık ödülün sahibi olou.