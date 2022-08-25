Sözcü: Çin Pakistan'a İlave Sel Yardımı Yapacak

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin selden etkilenen Pakistan'a yeni bir acil insani yardım malzemesi paketi göndermeye karar verdiğini duyurdu. Haberlere göre, şiddetli muson yağmurlarının Belucistan, Sind ve Pakistan'ın diğer bölgelerinde yol açtığı ani seller, 700'den fazla insanın ölümüne ve 300 binden fazla insanın da yerinden edilmesine yol açtı. Sözcü, konuyla ilgili bir soru üzerine basına yaptığı açıklamada, Çin'in Pakistan'ı vuran şiddetli sel felaketi ve bunun sonucunda meydana gelen ağır can ve maddi kayıpları not ettiğini ve hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaslı ailelerine sabır, sellerde yaralanan ve etkilenen insanlara da geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Sözcü, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nun sosyal ve geçim yolu alanlarındaki işbirliği çerçevesinde, ülkesinin Pakistan'daki afet yardımının yapıldığı ön cephelere 4 bin çadır, 50 bin battaniye ve 50 bin su geçirmez tente dağıttığına dikkati çekti. Sözcü ayrıca, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari'ye afet nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini belirtti. Mevcut durumu değerlendiren Çin'in, 25 bin çadır ve acil ihtiyaç duyulan diğer malzemeler de dahil olmak üzere yeni bir acil insani yardım paketi göndermeye karar verdiğini belirten Sözcü, Çin Kızılhaç Derneği'nin Pakistan Kızılay Derneği'ne acil nakit yardımı olarak 300 bin ABD doları sağlayacağını vurguladı. Çin, afet önleme ve riski azaltma ile iklim değişikliğine karşı ikili işbirliğini desteklemeye devam edecek. Sözcü, Pakistan hükümetinin liderliğinde ve uluslararası toplumun ortak yardımıyla, felaketle sarsılan bölgelerdeki insanların zorlukların üstesinden geleceğine, ayrıca günlük yaşam ve işlerin bir an önce normale döneceğine olan inancını dile getirdi.