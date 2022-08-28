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Sözcü: Çin, ABD Kongre Üyelerinin Gayriresmi Adı Al Tında Gizlenen Taiwan Ziyaretlerine Karşı Çıkıyor

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Sözcü: Çin, ABD Kongre Üyelerinin Gayriresmi Adı Al Tında Gizlenen Taiwan Ziyaretlerine Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Cumartesi günü, bazı ABD Kongre üyelerinin Çin'in Taiwan bölgesine sözde "gayriresmi" ziyaretlerde bulunmasına Çin'in kesin bir şekilde karşı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Cumartesi günü, bazı ABD Kongre üyelerinin Çin'in Taiwan bölgesine sözde "gayriresmi" ziyaretlerde bulunmasına Çin'in kesin bir şekilde karşı olduğunu söyledi. Sözcü Ma, ABD'li Senatör Marsha Blackburn'ün Taiwan'a Perşembe ile Cumartesi günleri arasında arasında yaptığı ziyarete ilişkin sorulan bir soruya cevaben yaptığı açıklamada, bu hareketlerin tek-Çin ilkesini ve üç Çin-ABD ortak bildirisini ciddi bir şekilde ihlal ettiğini belirtti. Sözcü Ma, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, "bağımsızlık" arayışıyla kışkırtmalarda bulunmak için Çin-karşıtı dış güçleri Taiwan'a çekme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu konusunda uyardı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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