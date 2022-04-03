Son Dakika | Papa John Paul II'nin ölüm yıl dönümünde Ukrayna'da barış için dua edildi

Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk

Yakılan mumlar

Dua edilmesi KRAKOW - Polonya'nın Krakow kentinde Papa II. John Paul'ün ölüm yıl dönümünde Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının son bulması için dua etti.