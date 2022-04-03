Son Dakika | Papa John Paul II'nin ölüm yıl dönümünde Ukrayna'da barış için dua edildi - Haberler

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Son Dakika | Papa John Paul II'nin ölüm yıl dönümünde Ukrayna'da barış için dua edildi

AA - Güncel
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Son dakika haber... Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk Yakılan mumlar Dua edilmesi KRAKOW - Polonya'nın Krakow kentinde Papa II. John Paul'ün ölüm yıl dönümünde Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının son bulması için dua etti.

Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk

Yakılan mumlar

Dua edilmesi KRAKOW - Polonya'nın Krakow kentinde Papa II. John Paul'ün ölüm yıl dönümünde Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının son bulması için dua etti.

Son Dakika | Papa John Paul II'nin ölüm yıl dönümünde Ukrayna'da barış için dua edildi

Son Dakika | Papa John Paul II'nin ölüm yıl dönümünde Ukrayna'da barış için dua edildi

Son Dakika | Papa John Paul II'nin ölüm yıl dönümünde Ukrayna'da barış için dua edildi

AA / Güncel

Polonya, Ukrayna, Papa, dua, Güncel, Haberler

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