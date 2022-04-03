Son Dakika | Papa John Paul II'nin ölüm yıl dönümünde Ukrayna'da barış için dua edildi
AA - Güncel
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Son dakika haber... Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk Yakılan mumlar Dua edilmesi KRAKOW - Polonya'nın Krakow kentinde Papa II. John Paul'ün ölüm yıl dönümünde Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının son bulması için dua etti.
Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk
Yakılan mumlar
Dua edilmesi KRAKOW - Polonya'nın Krakow kentinde Papa II. John Paul'ün ölüm yıl dönümünde Başpiskopos Sarayı önünde toplanan halk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının son bulması için dua etti.