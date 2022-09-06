Tacizle suçlanıp, boğazı kesilerek öldürülen İbrahim toprağa verildi - Yeniden

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde kızına mesaj atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabanca ile vurup, bıçakla boğazını keserek öldüren Dilaver Akçay (56) adliyeye sevk edildi. Akyürek, kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı. Akçay, belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralanıp, kaçan Akyürek bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Peşine düşen Akçay, yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, ailesine teslim edildi. Ayvalı köyüne getirilen Akyürek'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Dilaver Akçay ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.