Trafik kazasında vefat eden Turunç çiftinin cenazeleri toprağa verildi Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet ve Betül Turunç'un cenazeleri defnedildi. Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet ve Betül Turunç'un cenazeleri defnedildi. Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü mevkisinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet (35) ve eşi Betül Turunç'un (31) cenazeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine katılan Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Turunç çiftinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Çiftin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Betül Turunç'un Şarkışla ilçesinde öğretmen, eşi Mehmet Turunç'un ise Altınyayla ilçesinde PTT'de görevli memur olduğu öğrenildi. Olay Sivas'ın İmranlı ilçesinden Zara ilçesine doğru seyreden Göksal Y. idaresindeki 60 AAS 007 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada otomobilde bulunan Elmas Y. ile Mehmet ve Betül Turunç hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan sürücü ise İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilmişti. AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel Güncel Haberler

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