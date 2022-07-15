Son dakika haberleri! Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haberi... Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sivas- Ankara kara yolu Yılanlıkaya mevkisinde R.D. (41) idaresindeki 16 KIA 59 plakalı otomobil devrildi. Kazada, sürücü ile Ö.D. (18), S.D. (83), R.D. (17) ve G.G. (74) yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.D. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki hastanelerde tedavileri süren yaralılardan R.D. ve Ö.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / Serhat Zafer - Güncel Yıldızeli Ankara Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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