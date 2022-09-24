Küçükçekmece'de iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler İstanbul Küçükçekmece'de hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yarımburgaz Mahallesi 1. Cumhuriyet Caddesi'nde F.D'ye ait iş yerinden hırsızlık gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Müştekinin 250 bin lira, 18 bin dolar, çek koçanları, 4 araç anahtarının bulunduğu kasa ve 2 bilgisayarının çalındığını beyan etmesinin ardından, ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheliler Ali A. (23), İdris Ç. (23), Serhat S. (21), Rahmi A. (22) ve Recep A. (22) Küçükçekmece ve Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin iş yerine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi Küçükçekmece Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Küçükçekmece'de iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.