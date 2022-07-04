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Son dakika haberleri | Kayseri'de fuhuş operasyonda 14 şüpheli yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
Son dakika haberleri | Kayseri'de fuhuş operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kadını fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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