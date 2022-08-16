Son dakika haberleri | İSTANBUL-FATİH'TE İKİ ORTAK ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Olay, 14 Ağustos Pazar günü saat 15.00 sıralarında Alemdar Mahallesi Biçki Yurdu Sokak'ta bulunan bir restoranda meydana geldi. Aralarındaki ortaklığa son vermek istedikleri belirtilen Ahmet Çekiç ile Savaş Şentürk hisse konusunda anlaşamadı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine bıçak ve tabaklarla saldırdı. Kavganın büyümesiyle taraflardan biri tabancayla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmak isteyen polis ekibine de saldırı oldu. Polis memurları bunun üzerine havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan ortaklar Ahmet Çekiç ile Savaş Şentürk çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anlarına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sokak arasında iki grup kavga ediyor. Bir kişi silahla ateş ettikten sonra sokaktakiler panikle kaçıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel