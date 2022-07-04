Son dakika haber | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Son dakika haberlerine göre FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında esnaf arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Görgü tanığı Mehmet Karakurt "Araçlarını park etmişlerdi. Park yüzünden bir tartışma oldu. Sonra gittiler, birkaç saat sonra geldiler. 3 kişi yaralandı. Biri ağır yaralıydı. Üçü de iş sahibi ve akraba. Çantacılık yapıyorlar. Başta kavga edenler 2 kişiydi. Sonra karşı taraf 5 kişi geldi." dedi Başka bir görgü tanığı ise "Park kavgası ettiler. Sonra buradan ayrıldılar. 'biz size ne yapacağımızı biliyoruz' dediler. Silahla gelip birbirlerine sıktılar. 3 kişi yaralandı. Biri ağırdı." dedi Öte yandan o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden grup arasında bir kişi silahla ateş ederek uzaklaşıyor. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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