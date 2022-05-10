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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev onuruna yemek verdi

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev onuruna yemek verdi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Güncel, Haberler

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