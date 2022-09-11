Son dakika haberleri! ÇANAKKALE - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi yeniden seyrine başladı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemi işlemlerinin ardından seyrine devam ediyor. Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemi işlemlerinin ardından seyrine devam ediyor. Adanın 11 deniz mili güneybatısında yaşanan olay sonrası 18 kişiden oluşan mürettebatla Çanakkale Boğazı'ndaki Karanlık Liman bölgesinde demirleyen gemiyle ilgili adli ve idari işlemler tamamlandı. Somali'den bakım için yola çıktığı bildirilen Ro-Ro gemisi "Anatolian", Çanakkale Liman Başkanlığının seyir izni vermesinin ardından demir alıp yeniden seyrine başladı. "Mavi Marmara" gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen bu geminin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tersanede bakıma alınacağı belirtildi. Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti. Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti. 18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Yunanistan Güncel Haberler Son Dakika

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