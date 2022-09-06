Son dakika haberleri | ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ GEMİDEN KAZAZEDE TAHLİYESİ Güncel Haberler Son dakika haberi: Çanakkale Boğazı girişindeki bir gemide gemide bulunan kazazede, yardım çağrısı üzerine pilot botu ile alınarak Gelibolu'da sağlık ekiplerine teslim edildi. Çanakkale Boğazı girişindeki bir gemide gemide bulunan kazazede, yardım çağrısı üzerine pilot botu ile alınarak Gelibolu'da sağlık ekiplerine teslim edildi. İstanbul -İzmir seferi sırasında dün gece Çanakkale Boğazı girişinde tıbbi tahliye talebinde bulunan Costa Venezıa gemisindeki bir kazazede, büyük gemilere rahatlıkla yanaşabilen ve manevrayı imkanı geniş pilot botu ile alınarak Gelibolu'da sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Tahliye anı kameralara yansıdı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ÇANAKKALE (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çanakkale Boğazı Gelibolu Pilot Güncel Haberler Son Dakika

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