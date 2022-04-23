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Başbakan Scholz: "Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Başbakan Scholz: 'Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz. Ukrayna'nın talep ettiği uçuşa yasak bölge NATO'yu bir savaş tarafı haline getirir. Nükleer savaş olmamalı" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah vermeme konusundaki tereddütleri hakkında açıklamada bulundu. Başbakan Scholz, ağır silahların Ukrayna'ya verilmemesinin bir korku meselesi olmadığını, bunun bir "siyasi sorumluluk" meselesi olduğunu belirterek, "Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz. Ukrayna'nın talep ettiği uçuşa yasak bölge NATO'yu bir savaş tarafı haline getirir. Nükleer savaş olmamalı" dedi.

Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin oluşturduğu Hristiyan Birlik Meclis Grubunun, Başbakan Scholz'un Ukrayna'ya ağır silahlar gönderme kararı almaması halinde haftaya Almanya parlamentosuna bu konuda önerge sunma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Ukrayna ise tank, topçu bataryası, savaş uçakları, helikopter, gemi ve ağır silahların verilmesi konusunda Almanya ve diğer ülkelere çağrıda bulunuyor.

(Mehmet Koca/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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