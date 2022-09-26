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Son dakika haberleri | Barkodlarını değiştirdikleri ürünleri iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberleri | Barkodlarını değiştirdikleri ürünleri iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Gaziantep'te internetten aldıkları benzer ürünleri barkodlarını değiştirip mağazaya iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kadın şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te internetten aldıkları benzer ürünleri barkodlarını değiştirip mağazaya iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kadın şüpheli tutuklandı.

Emniyetin yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, bazı kişilerin internetten benzerlerini alıp barkotlarını değiştirdikleri ürünleri firmanın kentteki mağazasına iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Mağazadan ücret iadesi veya hediye çeki alarak 430 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen E.K. ve A.E.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

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