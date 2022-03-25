Son dakika haberleri | Bakan Varank: Mücevher ihracatında 11 milyar doları yakaladık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünya mücevher piyasasında 10 senedir düzenli olarak pazar payını yükseltebilen 2 ülkeden 1'inin Türkiye olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde tam 39 ton altın ürettik. Yani artık madenlerimizi de kullanmaya başladık. Mücevher ihracatımız 6.8 milyar doları aştı. Serbest bölgelerimizi de dahil edersek aslında mücevher ihracatımız 11 milyar doları yakalamış durumda" dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın program otoritesi olduğu rekabetçi sektörler programı kapsamında desteklenen 'Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Projesi' çerçevesinde yapılan Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle açılış yapıldı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in de yer aldığı törenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi'nin hem Kahramanmaraş hem de Türkiye kuyumculuğu açısından çok önemli olduğunu belirtip, desteklerinden dolayı Bakan Varank'a teşekkür etti.

?