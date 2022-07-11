Son dakika haberi! Avcılar'da ev sahibinden yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına yumruk - Haberler

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Son dakika haberi! Avcılar'da ev sahibinden yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına yumruk

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Son dakika haberi! Avcılar'da ev sahibinden yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına yumruk

Son dakika haberine göre AVCILAR'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı.

AVCILAR'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye erlerinin araçtan indiği sırada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı. Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi. Yangın, kısa sürede söndürüldü.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İtfaiye Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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