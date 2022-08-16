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Son dakika haberi | Polonya'nın Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Son dakika haberi | Polonya'nın Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

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Son dakika gelişmesine göre Polonya'nın Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerinin gizemini çözmek için yurt dışındaki laboratuvarlara başvurulduğu bildirildi.

Polonya'nın Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerinin gizemini çözmek için yurt dışındaki laboratuvarlara başvurulduğu bildirildi.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, nehir suyundan alınan örneklerin Çekya'daki laboratuvarlara gönderildiğini ifade etti.

Moskwa'nın Yardımcısı Malgorzata Golinska, örneklerin ayrıca Hollanda ve İngiltere'ye gönderildiğini belirtti.

Polonya ve Almanya'daki uzmanlar, nehirde geçen ay ilk kez gözlenen balık ölümlerini, iki ülkede uzun yıllardır yaşanan en kötü doğal afet olarak nitelendiriyor.

Soruna çözüm aramakta geç kalmakla suçlanan Polonya hükümeti, nehrin kirletilmesinden sorumlu olan kişi ve kurumlar için büyük cezalar vermeyi gündeme getirdi.

Polonyalı itfaiyeciler şu ana kadar yaklaşık 100 ton ölü balığı çıkardıklarını açıkladı.

Oder Nehri'nde toplu balık ölümleri ilk olarak temmuz sonlarında Polonya'nın güneybatısındaki balıkçılar tarafından fark edilmişti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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