Son dakika haberi | POLİSTEN SENTETİK UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberi | POLİSTEN SENTETİK UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da 3 adrese yapılan operasyonda 2 bin 349 adet sentetik ecza kapları ile 5 adet makas ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 9 bin 35 TL ele geçirildi.

Antalya'da 3 adrese yapılan operasyonda 2 bin 349 adet sentetik ecza kapları ile 5 adet makas ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 9 bin 35 TL ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kepez ilçesinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda G.G., N.B., E.B., M.B., Z.T. ve Y.K. isimli 6 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 bin 349 adet sentetik ecza kapları ile 5 adet makas ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 9 bin 35 TL ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan 6 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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