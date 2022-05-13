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Son dakika haberi: Osmaniye'de yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Son dakika haberi: Osmaniye'de yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan sincap tedaviye alındı.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan sincap tedaviye alındı.

Kaman köyünde bir evin bahçesinde yaralı sincap bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adrese yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan yaralı sincap, Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürüldü.

Sincap, buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacak.???????

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Osmaniye, Bahçe, 112, Güncel, Haberler

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