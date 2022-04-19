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Son dakika haberi... Osmaniye'de yangında zarar gören okulun yerine yenisi yapıldı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haberi... Osmaniye'de yangında zarar gören okulun yerine yenisi yapıldı

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de 2 ay önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen okulun yerine yapılan yeni bina tamamlanarak eğitime açıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 2 ay önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen okulun yerine yapılan yeni bina tamamlanarak eğitime açıldı.

Merkeze bağlı Yarpuz köyünde bulunan Yarpuz İlkokulu, 8 Şubat'ta çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yanan okulun yerine yaptırılmaya başlanan yeni bina, 1 ayda tamamlanarak hizmete açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yangından etkilenen Yarpuz İlkokulu, 1 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 5 derslikli olarak öğrencilerimizin hizmetine girdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler de yetkililere teşekkür etti.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Osmaniye, Yarpuz, Güncel, Haberler

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