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Son dakika haberi... Nijerya'da 5 Haziran'da kiliseye yönelik saldırının şüphelileri yakalandı

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Son dakika haberi... Nijerya'da 5 Haziran'da kiliseye yönelik saldırının şüphelileri yakalandı

Son dakika haberine göre Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırı ile bağlantılı şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırı ile bağlantılı şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, yerel televizyon kanalı Channels'e yaptığı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada şüphelilerin silahlı kuvvetler, güvenlik hizmetleri departmanı ve polisin katıldığı ortak operasyonlar sırasında yakalandığını ifade etti.

Yakalananların sayısı hakkında bilgi vermeyen İrabor, "Bunları kamuoyuna sunmak niyetindeydim ancak soruşturma devam ettiği için fikrimi değiştirmek zorunda kaldım." dedi.

İrabor, yakında saldırganları ve ülkedeki diğer saldırıların arkasındakileri açıklayacağını kaydetti.

5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişi.

Hükümet, saldırıdan Boko Haram terör örgütü bağlantılı olan ISWAP'ı sorumlu tutmuştu.

AA / Adam Abu - Güncel

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