Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (2) - Haberler

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Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (2)

Gelen son dakika haberlerine göre MSB: YANGINA 3 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE ETMEKTEYİZMilli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter ile destek verildiğini duyurdu.

MSB: YANGINA 3 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE ETMEKTEYİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter ile destek verildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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