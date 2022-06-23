Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre MSB: YANGINA 3 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE ETMEKTEYİZMilli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter ile destek verildiğini duyurdu.
MSB: YANGINA 3 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE ETMEKTEYİZ
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter ile destek verildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir" denildi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel