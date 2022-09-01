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Son dakika haberi: Kuvvetli rüzgarda batan sandalları kurtarmaya çalıştılar; o anlar kamerada

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Son dakika haberi: Kuvvetli rüzgarda batan sandalları kurtarmaya çalıştılar; o anlar kamerada

Son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in tatil yörelerinden Avşa Adası'nda kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 sandal battı.

BALIKESİR'in tatil yörelerinden Avşa Adası'nda kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 sandal battı. Vatandaşların kıyafetleriyle denize girip dalgalara kapılan sandallarını kurtarma çalışmaları cep telefonu ile görüntülendi.

Marmara'da dün öğleden sonra bastıran kuvvetli rüzgar, Balıkesir'in tatil bölgelerinden yaz aylarında nüfusu 2000'den 150 bine kadar çıkan Avşa Adası'nda, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarda oluşan dalgalar nedeniyle 5 sandal battı. Bazı vatandaşların sandallarını kurtarmak için kıyafetleriyle denize girdikleri anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Batan sandallar ise rüzgarın etkisini kaybetmesi sonucu denizden çıkartıldı. Bu arada Avşa Adası'nda önceki gece kayalıklara çarpan yat su aldı. Batma tehlikesi geçiren yat Deniz Mahallesi'nde bulunan limana çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avşa Adası Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

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