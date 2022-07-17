Son dakika haberi... Bisikletçi Umut Gündüz Kadıköy'de Anıldı: "Sanık 4 Yıl 5 Ay Gibi Hukuka Aykırı Bir Kararla Ödüllendirildi"

GAYE ŞEYMA CAN

Ankara'da bisiklet sürerken alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz, İstanbul Kadıköy'de anıldı. Yoğurtçu Parkı'nda yapılan basın açıklamasında, "Sanık Çağdaş Şenyüz, yaşanan olayın kaza değil bir cinayet olduğu bilinmesine rağmen, mahkemece kısa bir tutukluluk hali sonrası tutuksuz yargılanarak 4 yıl 5 ay gibi hukuka aykırı bir kararla ödüllendirildi" denildi.

Ankara'nın Batıkent semtindeki Çakırlar Caddesi'nde 15 Temmuz 2020'de meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz (19), antrenman sonrası evine dönerken alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. "Umut'un Dostları ve Yoldaşları" adı altında bir araya gelen bisikletliler, bugün Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Şimal Ertekin, şunları söyledi:

"KAZA DEĞİL CİNAYET: Bundan iki yıl önce, 15 Temmuz 2020'de, 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, alkollü ve yüzde 100 kusurlu olduğu tespit edilen sürücü Çağdaş Şenyüz'ün aracıyla yüksek hızda seyir halindeyken çarpası sonucu öldürüldü. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Sanık Şenyüz, yaşanan olayın kaza değil bir cinayet olduğu bilinmesine rağmen, mahkemece kısa bir tutukluluk hali sonrası tutuksuz yargılanarak 4 yıl 5 ay gibi hukuka aykırı bir kararla ödüllendirildi. Bu hukuksuz durum yetmezmiş gibi, 27 Aralık'ta açıklanan bu karara yönelik tepki gösteren Umut'un babası Menderes Gündüz'e mahkeme heyeti tarafından dava açıldı.

ANKARA'DA YAPILMAK İSTENEN AÇIKLAMAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ: Cinayetle yargılanan bir kişi serbest bırakılırken hukuk mücadelesi veren acılı ailenin düşürüldüğü durum, ülkemizde adalet mekanizmasının işlemediğinin kanıtıdır adeta. Yargılanma sürecinde aileye uygulanan baskı ve hukuk mücadelelerinin engellenmesinin yanı sıra Sanık Şenyüz'e ilgili makamların son derece rahat ve korumacı tutumları da bu süreci lekelemiştir. Daha iki gün önce Menderes Gündüz ve Asuman Gündüz'ün Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti. Bizler, Umut'un arkadaşları, Umut'un dostları ve yoldaşları olarak bu haksızlığa karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız. Umut'un ailesi, sevenleri, dostları, omuz omuza bu haksızlığa karşı mücadeleyi sürdürecek. Umut ve bütün bisikletli ölümler için adil bir yargılanma sürecinin işletilmesini istiyoruz.

BİR BİSİKLETLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ: Ne yazık ki Umut'u andığımız şu günlerde bir yurttaşımızın daha trafikte yaşanan olay sonucu ölüm haberini aldık. Bisikletiyle İzmir'den İstanbul'a dönerken Bandırma dolaylarında kendisine bir kamyonetin çarpmasıyla Savaş Kader yurttaşımızın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını öğrendik. Öfkeliyiz. Ailesine ve tüm dostlarına sabır diliyoruz. Değerli dostlar, öfkeliyiz ama yılgın değiliz. Bu kuralsızlığa, haksızlığa, insan canına kasteden düzene boyun eğmiyoruz. Bisikletli ölümlerinin olmadığı, insanın insanca ve özgür bir şekilde yaşadığı bir ülkeyi kurana dek mücadeleye devam ediyoruz. Tıpkı Umut gibi."

Grup, basın açıklamasının ardından Caddebostan'a bisiklet sürerek Umut Gündüz'ü andı.

ANKA / Güncel